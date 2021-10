MEF torna in campo con il BTP Futura | nuova emissione a 12 anni e con doppio premio fedeltà

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia ha annuncia la quartadel BTP, il titolo di stato ritagliato su misura per i risparmiatori (clientela retail) che offre rendimenti crescenti e premiper chi conserva il titolo in portafoglio per un lungo periodo. La novità della quartaconcerne la durata, che sarà di 12, più breve rispetto all’ultimache aveva durata 16Resta confermato il meccanismo del, collegato alla crescita dell’economia nazionale durante il periodo di vita del titolo. Al termine dei primi otto, l’investitore che avrà detenuto il BTP ...

Advertising

danielecina : RT @MEF_GOV: Dall’8 al 12 novembre torna #BTPFutura, il Titolo di Stato 100% retail che sostiene la crescita economica italiana. Caratteris… - MEF_GOV : Dall’8 al 12 novembre torna #BTPFutura, il Titolo di Stato 100% retail che sostiene la crescita economica italiana.… - AnnigioGiovanni : @fanpage Procedura. 1. Torna a fare il ministro del MEF e autorizza lo sgombero. 2. Fatti eleggere sindaco di Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : MEF torna

Borsa Italiana

Il collocamento non prevede eventuali riparti , né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini a tutti, salvo facoltà da parte deldi chiudere ...Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini a tutti, salvo facoltà da parte deldi chiudere ...MILANO - Il Tesoro torna a bussare al risparmio degli italiani e lancia la quarta edizione del Btp Futura, titolo dedicato ai privati (il cosiddetto mercato retail) che mira a raccogliere fondi per fi ...Il Ministero dell'Economia ha annuncia la quarta emissione del BTP Futura, il titolo di stato ritagliato su misura per i risparmiatori ...