Letta va a Torino per «l’ultimo miglio» di Lo Russo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una sedia in centro, in piazza Carignano, e una in periferia, in piazza Galimberti, per ascoltare la voce dei cittadini. Enrico Letta ha scelto Torino per chiudere la campagna elettorale in vista del ballottaggio e per sostenere Stefano Lo Russo. E si è messo sulla sedia che ha contraddistinto la corsa del candidato di centrosinistra, in testa al primo turno con il 43,86%. Paolo Damilano, un po’ a sorpresa, si è, invece, fermato al 38,9% e, ieri, ha ricevuto il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una sedia in centro, in piazza Carignano, e una in periferia, in piazza Galimberti, per ascoltare la voce dei cittadini. Enricoha sceltoper chiudere la campagna elettorale in vista del ballottaggio e per sostenere Stefano Lo. E si è messo sulla sedia che ha contraddistinto la corsa del candidato di centrosinistra, in testa al primo turno con il 43,86%. Paolo Damilano, un po’ a sorpresa, si è, invece, fermato al 38,9% e, ieri, ha ricevuto il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Torino sfida nazionale, ultimo rush con Letta e Salvini. Lo Russo avanti, Damilano ci crede per la guida nel post-A… - PieraBelfanti : Letta a Torino per Lo Russo: 'Sono fiducioso, Stefano è il sindaco del futuro' (FOTO e VIDEO) - Torino Oggi - silvadeluca : RT @PieraBelfanti: Stefano #LoRusso con Enrico #Letta Sedie in Piazza Carignano #Torino. #LoRussoSindaco - Italia_Notizie : Ballottaggio a Torino, il duello tra Letta e Salvini: qui test nazionale - bettadigiulio : RT @Corriere: Ballottaggio a Torino, il duello tra Letta e Salvini: qui test nazionale. -