Lazio-Inter | Sarri in conferenza stampa | “Voglio reazione dagli uomini | non dai giocatori”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Maurizioinalla vigilia diGiornata di vigilia per ladi Maurizioche domani ospiterà l’allo stadio Olimpico nell’ottava giornata della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei biancocelesti ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. A Bologna si è chiesto quali fossero le cause del black out inatteso. Che tipo di risposte ha avuto?In queste due settimane fino a ieri ci siamo allenati a ranghi ridotti, è difficile fare questa analisi con 12-13. Tutti i mesi facciamo 7 partite in 20 giorni e poi ivanno in nazionale. Si allenano più con i rispettivi ct ...

...all'Olimpico dalla "sua". Il tecnico parla alla vigilia e non nasconde le emozioni. Anche se ora è concentratissimo su come strappare tre punti per avviare un mese delicatissimo per l'. ...APPROFONDIMENTI SERIE A, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta... SERIE A, per Inzaghi è un ritorno al passato:... SERIE A- Roma, le foto del derby ...Vidal, Sanchez e Sensi restano a Milano. Il tecnico è pronto a tornare all'Olimpico (domani alle 18): "Sarà una grandissima emozione" ...La Lazio si prepara per il big match del campionato di Serie A contro l’Inter, si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali. Il club biancoceleste è stato protagonista di un percorso altalenante, ...