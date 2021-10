Lazio - Inter | Inzaghi | ' Torno a casa | so che qualcuno mi fischierà'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) MILANO -sarà la partita di Simone, per la prima volta da ex contro la squadra in cui ha vinto tanto da giocatore e da allenatore. Contro i biancocelesti inizia un vero tour de ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inter

MILANO -sarà la partita di Simone Inzaghi, per la prima volta da ex contro la squadra in cui ha vinto tanto da giocatore e da allenatore. Contro i biancocelesti inizia un vero tour de force: "Ci ...Commenta per primo Alla vigilia della sfida di campionato contro la, il tecnico dell', Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa da Appiano Gentile. Che gara si aspetta contro la? 'Troveremo una...Nei sette confronti tra Sarri e Inzaghi, infatti, sono 4 le vittorie dell’attuale tecnico biancoceleste, contro le 2 di Inzaghi più il pareggio, Lazio-Inter: dove vederla in tv La diretta TV di ...Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali e due grandi sfide come Lazio-Inter e Juventus-Roma sono pronte ad accendere il prossimo fine settimana.