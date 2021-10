La RAI vuole far pagare il canone anche su smartphone e tablet (ma non subito)

Advertising

cocchi2a : RT @LaNotiziaTweet: La #Rai va… Fuortes con il canone. Ora vuole tassare pure gli smartphone. Così l’Ad punta a ripianare i conti di Viale… - nonhosoldi : Chiediamoglielo: @matteorenzi nessun commento sul 'successone' Alitalia? E su quello che sta succedendo in RAI, do… - redblack1980 : La RAI vuole fotterci soldi proponendo il canone per i dispositivi mobili. Che vadano a fare in culo. Delinquenti di stato!!! - dome2727 : RT @LaNotiziaTweet: La #Rai va… Fuortes con il canone. Ora vuole tassare pure gli smartphone. Così l’Ad punta a ripianare i conti di Viale… - iopunto67 : RT @LaNotiziaTweet: La #Rai va… Fuortes con il canone. Ora vuole tassare pure gli smartphone. Così l’Ad punta a ripianare i conti di Viale… -

Ultime Notizie dalla rete : RAI vuole

... sarà davvero così? Fuortesrimettere in riga le casse dellae per farlo ha proposto ''quattro modeste soluzioni'' che potrebbero in qualche modo porre rimedio al calo degli introiti ...... il leader a capo della battaglia dei lavoratori portuali ha specificato però che 'chi... il tribunale, l'università, piazza Fontana e l'ingresso dellain corso Sempione . L'ora e il luogo ...Il nuovo amministratore delegato della RAI, Carlo Fuortes, si è presentato in audizione alla Commissione di Vigilanza per presentare lo stato di forma della RAI, che non versa in grandi condizioni.Giulia De Lellis sarà la co-conduttrice di Amadeus per Il Festival di Sanremo 2022? Alcune voci confermano questa ipotesi!