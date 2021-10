La crisi Whirlpool al tavolo del Mise, Todde: continua confronto con azienda (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il viceministro allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ha chiesto tempo all'azienda, ritenendo il piano illustrato da Invitalia "serio e credibile". Il percorso prevede la costituzione del consorzio per la reindustrializzazione del sito di Napoli entro il 15 dicembre Leggi su rainews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il viceministro allo Sviluppo Economico, Alessandra, ha chiesto tempo all', ritenendo il piano illustrato da Invitalia "serio e credibile". Il percorso prevede la costituzione del consorzio per la reindustrializzazione del sito di Napoli entro il 15 dicembre

Advertising

VinceMaielli : RT @Fabio_DeBunker: Vorrei che in questo Paese si parlasse dei lavoratori di GKN e Whirlpool, delle altre crisi aziendali, su come spendere… - laura19194824 : RT @Fabio_DeBunker: Vorrei che in questo Paese si parlasse dei lavoratori di GKN e Whirlpool, delle altre crisi aziendali, su come spendere… - Paola98367929 : RT @Fabio_DeBunker: Vorrei che in questo Paese si parlasse dei lavoratori di GKN e Whirlpool, delle altre crisi aziendali, su come spendere… - GilardiNad : RT @Fabio_DeBunker: Vorrei che in questo Paese si parlasse dei lavoratori di GKN e Whirlpool, delle altre crisi aziendali, su come spendere… - mpiacenonaver1 : RT @Fabio_DeBunker: Vorrei che in questo Paese si parlasse dei lavoratori di GKN e Whirlpool, delle altre crisi aziendali, su come spendere… -