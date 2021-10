Juventus, Mendes ci prova: bianconeri su un talento del Barcellona! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Barcellona vuole blindare i suoi giovani talenti e, dopo aver rinnovato il contratto di Pedri fino al 2026, vorrebbe prolungare il legame anche con Ansu Fati. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2022, per questo il club spagnolo rischia di perderlo a parametro zero. Qualora non dovesse arrivare l’accordo tra le parti, la Juventus è pronta a mettere le mani sul calciatore. In questa situazione la Juventus può contare su Jorge Mendes, il procuratore infatti avrebbe interrotto la trattativa per il rinnovo. D’altra parte però dal club catalano filtra ottimismo e lo stesso Ansu Fati vorrebbe prolungare il proprio legame con il Barcellona. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Barcellona vuole blindare i suoi giovani talenti e, dopo aver rinnovato il contratto di Pedri fino al 2026, vorrebbe prolungare il legame anche con Ansu Fati. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2022, per questo il club spagnolo rischia di perderlo a parametro zero. Qualora non dovesse arrivare l’accordo tra le parti, laè pronta a mettere le mani sul calciatore. In questa situazione lapuò contare su Jorge, il procuratore infatti avrebbe interrotto la trattativa per il rinnovo. D’altra parte però dal club catalano filtra ottimismo e lo stesso Ansu Fati vorrebbe prolungare il proprio legame con il Barcellona. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

