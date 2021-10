Io | tu | lui e lei | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Io, tu, lui e lei, il film di Florian Gottschick con Janina Elkin e Nilam Farooq, arriva suinper tutti gli abbonati a partire da15 ottobre 2021! Io, tu, lui e lei, il film di Florian Gottschick con Janina Elkin e Nilam Farooq, arriva suinper tutti gli abbonati a partire da15 ottobre 2021! Un audace scambio di partner coinvolge due coppie: Maria, Nils, Janina e Ben decidono di rivoluzionare tutto per quattro settimane. Quando si incontreranno nuovamente, scopriranno come molto sia profondamente cambiato. Infatti, i loro sentimenti saranno posti a dura prova, e le loro scelte messe in discussione: dovranno, sostanzialmente, rivedere davvero tutto, e stavolta non solo per scherzo. Solo con il tempo riusciranno a comprendere se anche ...