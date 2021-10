Il Paradiso delle Signore, trama 15 ottobre: un'amara verità (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Paradiso delle Signore concluderà la settimana di programmazione con un episodio ricco di colpi di scena, come svela la trama di oggi, venerdì 15 ottobre. Innanzitutto, Stefania si sfogherà con le amiche e colleghe del grande magazzino sulla sua nuova famiglia e sulla serata trascorsa con Veronica e Gemma a casa Colombo. La ragazza apparirà molto turbata dal momento che la sorellastra è gelosa dell'atteggiamento di sua madre nei suoi confronti e la sta mettendo in cattiva luce. Dal canto suo, Gloria, attraverso il racconto di Stefania, scoprirà le intenzioni di Ezio e si renderà conto che l'uomo vuole seriamente dare vita ad una nuova famiglia a Milano. Il Paradiso delle Signore, trama 15 ottobre: Umberto si ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilconcluderà la settimana di programmazione con un episodio ricco di colpi di scena, come svela ladi oggi, venerdì 15. Innanzitutto, Stefania si sfogherà con le amiche e colleghe del grande magazzino sulla sua nuova famiglia e sulla serata trascorsa con Veronica e Gemma a casa Colombo. La ragazza apparirà molto turbata dal momento che la sorellastra è gelosa dell'atteggiamento di sua madre nei suoi confronti e la sta mettendo in cattiva luce. Dal canto suo, Gloria, attraverso il racconto di Stefania, scoprirà le intenzioni di Ezio e si renderà conto che l'uomo vuole seriamente dare vita ad una nuova famiglia a Milano. Il15: Umberto si ...

