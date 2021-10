Green Pass, nel primo giorno di obbligo controlli e proteste in molte città (Di venerdì 15 ottobre 2021) . A Trieste e nel Trentino i maggiori disagi Oggi, giovedì 15 ottobre, è il primo giorno di Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori e come era stato preannunciato diversi sono stati i blocchi e le proteste. Il luogo più critico è Trieste, dove già alle 8 di stamattina erano un migliaio le persone radunate al Varco 4 del porto per protestare. A protestare non solo i portuali e i lavoratori dello scalo. Nonostante il Passaggio dei camion viene garantito, molti camionisti si scoraggiano e tornano indietro. Trieste, continua presidio porto: arrivano provviste manifestanti #portoditrieste #noGreenPass pic.twitter.com/vhuhLQ8hem — Local Team (@localteamtv) October 15, 2021 Problemi al porto di Genova, dove un centinaio di manifestanti stanno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) . A Trieste e nel Trentino i maggiori disagi Oggi, giovedì 15 ottobre, è ildiobbligatorio per tutti i lavoratori e come era stato preannunciato diversi sono stati i blocchi e le. Il luogo più critico è Trieste, dove già alle 8 di stamattina erano un migliaio le persone radunate al Varco 4 del porto per protestare. A protestare non solo i portuali e i lavoratori dello scalo. Nonostante ilaggio dei camion viene garantito, molti camionisti si scoraggiano e tornano indietro. Trieste, continua presidio porto: arrivano provviste manifestanti #portoditrieste #nopic.twitter.com/vhuhLQ8hem — Local Team (@localteamtv) October 15, 2021 Problemi al porto di Genova, dove un centinaio di manifestanti stanno ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - MatteoBandit2 : RT @chilisummer: Green pass, Fedriga 14/10/2021“Appello al buon senso, non dividiamo il Paese” Also Fedriga qualche mese fa: 'Creare zone v… - claudio71756120 : @NicolaPorro @PapagniGrace sempre al solito dovete togliere il green pass illegale non fare tamponi gratis per aver… -