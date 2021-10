Green pass falsi in vendita su Telegram, sequestrati due canali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Green pass falsi in vendita su Telegram, la polizia postale di Catania ha sequestrato due canali. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni da parte della digos e hanno riguardato due canali Telegram denominati ‘Green Bypass 2.0’ e ‘vendita Green pass autentico’ ai quali erano iscritti rispettivamente 5.200 e oltre 120 utenti. All’interno dei canali veniva pubblicizzata la vendita di Green pass falsi dietro pagamento di un corrispettivo in criptovaluta di 250 euro. Gli esperti della polizia postale, oltre a verificare il contenuto dei canali, sono riusciti a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021)insu, la polizia postale di Catania ha sequestrato due. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni da parte della digos e hanno riguardato duedenominati ‘By2.0’ e ‘autentico’ ai quali erano iscritti rispettivamente 5.200 e oltre 120 utenti. All’interno deiveniva pubblicizzata ladidietro pagamento di un corrispettivo in criptovaluta di 250 euro. Gli esperti della polizia postale, oltre a verificare il contenuto dei, sono riusciti a ...

