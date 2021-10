Green pass, +23,3% certificati malattia rispetto a venerdì scorso (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel primo giorno di Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, i certificati di malattia presentati nel pubblico e nel privato sono stati 47.393, in aumento del 23,3% rispetto a venerdì scorso e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel primo giorno diobbligatorio per tutti i lavoratori, idipresentati nel pubblico e nel privato sono stati 47.393, in aumento del 23,3%e ...

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - TelemiaLaTv : Obbligo del green pass, nessun blocco al porto di Gioia Tauro - big_fat_cat : RT @MarinarellaRoss: Oggi in ufficio,per entrare,ho passatoil Green Pass.Non lo vivo come una limitazione della mia libertà.Lo vivo per que… -