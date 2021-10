Giulia De Lellis a Sanremo 2022 | perché Amadeus la vuole al suo fianco

(Di venerdì 15 ottobre 2021)è nel pieno dei preparativi per la prossima edizione del Festival di, la terza consecutiva che vedrà la sua firma. Mentre è alle prese con centinaia di brani che potrebbero presto approdare sul palco dell’Ariston, sta anche valutando chi lo affiancherà nel corso delle cinque serate che vedranno protagonista la kermesse canora. E uno degli ultimi nomi spuntati sul web è quello diDeDeLa notizia ha di certo mandato in estasi i tantissimi fan della bella influencer: per lei sarebbe un’occasione d’oro, e capiterebbe proprio nel momento del massimo fulgore della sua carriera. La De, ex protagonista di Uomini e Donne, si è infatti ricavata pian piano il suo posto dapprima ...

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

