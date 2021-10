Gf Vip 6 | Guenda Goria e Mirko Gancitano annunciano le nozze ad Amedeo Goria

Leggi su isaechia

(Di venerdì 15 ottobre 2021)è prossima allecol suo fidanzato,! La coppia lo ha annunciato pochissimi minuti fa al Gf Vip 6 dove hanno dato la notizia al padre di lei,. Ecco con quali paroleha voluto dimostrare il suo amore al padre: Sono orgogliosa di te, perché hai dimostrato a tutti che sei un uomo buono e sono fiera dell’uomo che sei. Da piccola non c’eri ed io ne soffrivo, pensavo fosse colpa mia, poi col tempo ho capito e quando mi sono trasferita a Roma sei diventato un papà straordinario. Sei il papà migliore del mondo. Sono qui per dirti tante cose. In settimana me la sono presa con Vera perché ho trovato irrispettosa la questione della gravidanza, deve rispettare i tuoi affetti, ...