Formula Uno | Monza e Imola nel calendario del 2022

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La Federazione Internazionale dell’Automobilismo (Fia) ha ufficializzato ildella stagionedi1, che prevede la disputa di 23 Gran Premi, con due corse programmate in Italia, ail 24 aprile e al’11 settembre. Si comincerà in Bahrain il 20 marzo e si finirà ad Abu Dhabi il 20 novembre, con nessuna evento previsto in Cina. Il numero di 23 gare in, se la pandemia di coronavirus lo consentirà, è un record che avrebbe dovuto essere già raggiunto nel 2021, prima che i timori per la diffusione del virus portassero a numerose cancellazioni e riprogrammazioni. (Ansa). (foto@Uno/Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

IMOLA (Bologna) - Era nell'aria da giorni, poche ore fa è arrivata l'ufficialità: l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato inserito nel calendario dianche per il 2022. L'appuntamento con il Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è previsto per il 24 febbraio. In base all'accordo, il circuito imolese resterà in calendario almeno ...... che ha accolto e sostenuto la proposta che avevamo presentato come Regione Emilia - Romagna, quella di un accordo pluriennale che riportasse stabilmente laa Imola a partire dal prossimo ...Sentendosi in pericolo, uno scienziato divide la formula di un potentissimo esplosivo, da lui stesso ideato, in tre parti affidandone ciascuna a tre fidati assistenti con il compito di consegnarle all ...Si parte a Sakhir il 20 marzo e si conclude ad Abu Dhabi il 20 novembre. Presenti sia Monza che Imola, Italia unico paese a fare doppietta.