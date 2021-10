Formazione docenti in classi con alunni con disabilità, il Ministero rinvia scadenza al 30 marzo. NOTA (Di venerdì 15 ottobre 2021) NOTA 32063 del 15 ottobre 2021 relativa alla Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188 del 21.6.2021). La Formazione viene rinviata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021)32063 del 15 ottobre 2021 relativa allain servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degliconai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188 del 21.6.2021). Lavieneta. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Formazione docenti in classi con alunni con disabilità, il Ministero rinvia scadenza al 30 marzo. NOTA - orizzontescuola : Italia-Libia: al via a Ca’ Foscari le attività di formazione dei docenti libici per l’insegnamento dell’italiano - ProDocente : Italia-Libia: al via a Ca’ Foscari le attività di formazione dei docenti libici per l’insegnamento dell’italiano - Ticonsiglio : Periodo di prova e formazione per docenti neoassunti: nota MIUR <p>Il Ministero dell'Istruzione ha fornito tutte le… - FondazioneStudi : #WorkAcademyCdL ultimi giorni per iscriversi alla formazione specialistica sul #massimale contributivo. ??? lunedì… -