Enzo Salvi, la denuncia social: l’accorato appello spiazza i fan (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il problema cinghiali a Roma è attuale, ora si pensa a ad un modo per abbatterli. Alla notizia, Enzo Salvi ha voluto dire la sua in difesa dei cinghiali. Proteggendoli da un’azione sconsiderata. Enzo Salvi (Instagram)Tutta l’opinione pubblica conosce la situazione della Capitale. Una situazione assolutamente non facile e complessa da risolvere. In attesa di conoscere il nuovo sindaco che uscirà tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, l’argomento animali in strada è all’ordine del giorno. Soprattutto i cinghiali che sembrano spuntare quotidianamente si è aperto un dibattito. Su questo argomento, il comico Enzo Salvi ha voluto dire la sua sulla vicenda. Soprattutto in vista di una certa idea che pare essersi diffusa nella Capitale. Quella dell’abbattimento. Una ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il problema cinghiali a Roma è attuale, ora si pensa a ad un modo per abbatterli. Alla notizia,ha voluto dire la sua in difesa dei cinghiali. Proteggendoli da un’azione sconsiderata.(Instagram)Tutta l’opinione pubblica conosce la situazione della Capitale. Una situazione assolutamente non facile e complessa da risolvere. In attesa di conoscere il nuovo sindaco che uscirà tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, l’argomento animali in strada è all’ordine del giorno. Soprattutto i cinghiali che sembrano spuntare quotidianamente si è aperto un dibattito. Su questo argomento, il comicoha voluto dire la sua sulla vicenda. Soprattutto in vista di una certa idea che pare essersi diffusa nella Capitale. Quella dell’abbattimento. Una ...

Advertising

federicinbici : La struggente intervista a Enzo Salvi. - Lorenzored17 : @ehblablabla Basta che salvi Enzo Arlotta Freestyle - maleintimo : @enzo_salvi Solo barbari??? - enzo_salvi : Tutti gli animali diffidano dell’uomo, e non hanno tutti i torti, ma quando sono sicuri che non vuol fargli del mal… - terryakisaucee : collega se mi mandi un altro post di enzo salvi chiamo la polizia postale chiudo l’acc insta mi do alla macchia divento primula rossa -