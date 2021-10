Eni | seleziona startup per sviluppare soluzioni nel communications data mining

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Eni, in collaborazione con Cariplo Factory, hato i vincitori della call per', l'iniziativa di open innovation orientata alanalytics con lo scopo di monitorare e ottimizzare i processi di comunicazione e le interazioni con gli stakeholder. Delle ottocoinvolte nel Selection Day, sono statete tre realtà: Blackbird.Ai, Datrix e Asc27 per aver sviluppato le proposte a più alto potenziale innovativo. Queste, si spiega da Eni, avvieranno un percorso di approfondimento con il gruppo per individuare possibili aree di cooperazione, riservandosi la possibilità di attivare una futura collaborazione. I team di innovatori potranno ...