È nata Fiammetta | l’annuncio di papà Brunori Sas è divertente e dolcissimo

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si festeggia alla grande in casa! Attraverso unpost su Instagram,Sas ha annunciato la nascita di sua figlia. La foto postata ritrae la piccola che fa capolino da sotto le coperte, profondamente addormentata. “Care figliuole e cari figliuoliani, sono, la più figliuola di tutte. Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me” scherzanella caption della foto. “Ora manca solo classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest’uomo, meno male che c’è la mamma!” Inosmma, nonostante lemozione de momento,non ha perso il suo distintivo sense of humor! Era stato lo stesso ...

Advertising

ilavfd : Se fiammetta è nata ieri suo padre fa il concerto a torino esattamente il giorno dei suoi 2 mesi - un_filo : È nata Fiammetta Sas (14/10/21)?? - dev_ant : RT @itsriavale: È NATA FIAMMETTA SAS ???? - itsriavale : È NATA FIAMMETTA SAS ???? - SaraRRSnow : È nata Fiammetta Brunori? -

Ultime Notizie dalla rete : nata Fiammetta

Quando èl'idea di questo seguito del progetto di spiegare ai più piccoli come funziona il ...neuroni inibitori " e sto lavorando ad un altro breve fumetto per RIVA (l'agenzia fondata da..."Da quando Boccaccesca è" racconta Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione ... Come elemento di novità della 23° edizione, Boccaccesca Eleggerà Madonnae metterà in ...Brunori Sas è diventato papà per la prima volta! Una gioia immensa per il cantante calabrese, che ha annunciato in prima persona la nascita della sua prima figlia. Dunque c’è stato un fiocco rosa in c ...Dario Brunori è diventato padre. Il cantautore calabrese ha annunciato sui social la nascita della figlia Fiammetta ...