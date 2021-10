Droga | tre persone arrestate dopo controlli nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Treper, stupefacente sequestrato e sanzioni per il possesso di prodotti ittici potenzialmente pericolosi per la salute. È il bilancio di un servizio ad ”’alto impatto’‘ svolto nel rione Provolera a Torre Annunziata (Na) dai carabinieri della locale compagnia insieme agli uomini della Capitaneria di Porto. Target principale dell’operazione, la tutela del consumatore: sono infatti stati effettuatiagli esercizi commerciali, in particolare presso le pescherie. I militari hanno ispezionato un’attività commerciale a piazza Cesaro, dove sono stati sequestrati 150 chili di prodotti ittici non tracciati, mentre il titolare è stato sanzionato per complessivi 2.500 euro. Stessa sorte per una pescheria di via dei Mille, dove le forze dell’ordine ...