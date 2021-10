Damilano vuole abbassare il costo dei biglietti Gtt: “Un euro per i primi 100 giorni” (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ultima carta lanciata sul tavolo da molti candidati negli ultimi istanti di campagna elettorale è proprio quella di un taglio di costi che incidono sulla vita dei cittadini. E così anche Paolo Damilano nelle ultime 24 ore prima del silenzio elettorale ci prova con i biglietti dei mezzi pubblici. Nei primi 100 giorni, assicura, abbatterà il costo del biglietto Gtt dall’attuale 1 euro e 70 centesimi a 1 euro. L’annuncio questa mattina mentre, accompagnato dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, girava il mercato di Porta Palazzo. “Quello che vogliamo lanciare oggi – spiega Damilano – è il biglietto dei mezzi pubblici a 1 euro. E’ assolutamente un passaggio fondamentale per la ripartenza della città. Noi siamo partiti ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ultima carta lanciata sul tavolo da molti candidati negli ultimi istanti di campagna elettorale è proprio quella di un taglio di costi che incidono sulla vita dei cittadini. E così anche Paolonelle ultime 24 ore prima del silenzio elettorale ci prova con idei mezzi pubblici. Nei100, assicura, abbatterà ildel biglietto Gtt dall’attuale 1e 70 centesimi a 1. L’annuncio questa mattina mentre, accompagnato dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, girava il mercato di Porta Palazzo. “Quello che vogliamo lanciare oggi – spiega– è il biglietto dei mezzi pubblici a 1. E’ assolutamente un passaggio fondamentale per la ripartenza della città. Noi siamo partiti ...

Advertising

nuovasocieta : Damilano vuole abbassare il costo dei biglietti Gtt: “Un euro per i primi 100 giorni” - Tiziana68870127 : @UtherPe1 @lorusso_stefano Damilano è ambiguo. Poi abbiamo Appendino scorretta che si vuole vendicare, anteponendo… - DDF2799 : @peppezingro @SBidimedia Non bisogna farsi ingannare: Damilano è un finto moderato, manovrato dalla destra radicale… - francesco_rojch : #LoRusso parla di una Torino che vuole tornare ai vecchi fasti dopo l'esperienza grillina, #Damilano ad una città v… - tosovale : RT @GiovyDean: La sofferenza di Damilano nel ricordare che mezza #Europa non vuole i migranti, per non fare la stessa fine dell'Italia dive… -