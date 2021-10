Da oggi è obbligatorio il Green Pass nei luoghi di lavoro. Un D-day ad alta tensione. Contestatori ancora in piazza. Draghi non cede e va allo scontro. Nessun passo indietro sul decreto con le regole per i lavoratori (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ora X è scattata: da oggi è obbligatorio esibire il tanto contestato Green Pass anche in tutti i luoghi di lavoro. Con le nuove regole e linee guida contenute nel Dpcm firmato dal premier Mario Draghi relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid da parte del personale delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private, chi “sgarra” sarà costretto a pagare una multa che va da 600 a 1.500 euro e non solo, oltre alle sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore, il lavoratore, pubblico o privato sprovvisto di certificato sarà considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione dello stesso. Inevitabili tutta una serie di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ora X è scattata: daesibire il tanto contestatoanche in tutti idi. Con le nuovee linee guida contenute nel Dpcm firmato dal premier Mariorelative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid da parte del personale delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private, chi “sgarra” sarà costretto a pagare una multa che va da 600 a 1.500 euro e non solo, oltre alle sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore, il lavoratore, pubblico o privato sprovvisto di certificato sarà considerato assente ingiustificato, senza dirittostipendio, fino alla presentazione dello stesso. Inevitabili tutta una serie di ...

