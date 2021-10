Advertising

adrianobiondi : Se proprio vogliamo essere precisi, l'unica ad aggirare il silenzio elettorale è stata proprio Meloni, con un video… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Comunali:Meloni, contro c.destra e Fdi indegna campagna odio: (ANSA) - ROMA, 15 OTT - 'Pesantissim… - iconanews : Comunali:Meloni, contro c.destra e Fdi indegna campagna odio - infoitinterno : Comunali Torino, Meloni: «Siamo la novità, la sinistra con i poteri forti» - infoitinterno : Comunali, Meloni chiude una campagna in salita chiedendo i voti dei 5S -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Meloni

La Repubblica

Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia,Giorgia. . 15 ottobre 2021La nomina ieri direttamente 'dalle mani' della leader nazionale del partito Giorgiae l'ufficialità dell'incarico questa mattina in conferenza stampa a Forlì, di fronte a consiglieri(..."Pesantissime minacce di morte al candidato sindaco di Roma Enrico Michetti firmate con la stella rossa delle Brigate Rosse e comitato elettorale vandalizzato. (ANSA) ..."Complimenti a FdI per la tempestività e velocità con cui hanno imposto al loro segretario di Lodi l'incompatibilità con il suo ruolo dentro Lealtà e Azione. Ci hanno messo 2 anni per fare questo picc ...