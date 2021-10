Cnn, Bill Clinton ricoverato per sospetta infezione sangue (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bill Clinton e' stato ricoverato all'Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione del sangue. L'ex presidente, che ha 75 anni, e' nel reparto di terapia intensiva ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021)e' statoall'Irvine Medical Center della University of California per unadel. L'ex presidente, che ha 75 anni, e' nel reparto di terapia intensiva ma ...

Advertising

CorriereQ : Cnn, Bill Clinton ricoverato per sospetta infezione sangue - lorenzino902 : Bill Clinton ricoverato per sospetta infezione sangue, sta bene - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Cnn, Bill Clinton ricoverato per sospetta infezione sangue - VanessaDalCin1 : RT @Agenzia_Ansa: Cnn, Bill Clinton ricoverato per sospetta infezione sangue - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cnn, Bill Clinton ricoverato per sospetta infezione sangue: (ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - Bill Cli… -