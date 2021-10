Bufera sulla ministra Bonetti per le frasi contro le candidate donne: "non sempre all'altezza" (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - È Bufera sulla ministra Elena Bonetti. In un'intervista, la titolare delle pari opportunità, si è soffermata sulla legge che introduce la parità salariale, varata dalla Camera e in attesa di essere votata dal Senato. Nel farlo, tuttavia, Bonetti si sofferma sulla scarsa presenza di candidate donne in questa tornata elettorale: "Nelle venti grandi città al voto nessuna donna eletta perché prima di tutto c'era una minor presenza di candidate donna e non sempre le candidate donna hanno dimostrato di essere all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma". Parole che fanno insorgere buona parte del Movimento 5 Stelle, e non solo per il fatto che ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - ÈElena. In un'intervista, la titolare delle pari opportunità, si è soffermatalegge che introduce la parità salariale, varata dalla Camera e in attesa di essere votata dal Senato. Nel farlo, tuttavia,si soffermascarsa presenza diin questa tornata elettorale: "Nelle venti grandi città al voto nessuna donna eletta perché prima di tutto c'era una minor presenza didonna e nonledonna hanno dimostrato di essere all'del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma". Parole che fanno insorgere buona parte del Movimento 5 Stelle, e non solo per il fatto che ...

