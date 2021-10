Amici: Elisabetta e Matt eliminati? La verità (Di venerdì 15 ottobre 2021) Amici 21, dopo Inder altre due eliminazioni nel talent di Maria De Filippi? Le anticipazioni raccontano che saranno la cantante Elisabetta e il ballerino Matt, dopo una sfida, a dover lasciare la scuola più famosa d’Italia. Ecco chi entrerà al loro posto. E intanto per Flaza ancora maglia sospesa. Amici 21, colpo di scena: due degli allievi che avevano attirato l’attenzione del pubblico da casa abbandoneranno la scuola, e questo accadrà nella puntata di Domenica 17 ottobre. Le sfide per i due giovani saranno per loro fatali: permanenza brevissima nella Scuola della De Filippi. Amici: la Pettinelli ha eliminato il “suo” Inder È stata direttamente la sua prof, Anna Pettinelli, ad aver eliminato Inder dal talent. E lo ha fatto per vari motivi: scarso impegno nell’affrontare i “compiti” a casa e varie ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 15 ottobre 2021)21, dopo Inder altre due eliminazioni nel talent di Maria De Filippi? Le anticipazioni raccontano che saranno la cantantee il ballerino, dopo una sfida, a dover lasciare la scuola più famosa d’Italia. Ecco chi entrerà al loro posto. E intanto per Flaza ancora maglia sospesa.21, colpo di scena: due degli allievi che avevano attirato l’attenzione del pubblico da casa abbandoneranno la scuola, e questo accadrà nella puntata di Domenica 17 ottobre. Le sfide per i due giovani saranno per loro fatali: permanenza brevissima nella Scuola della De Filippi.: la Pettinelli ha eliminato il “suo” Inder È stata direttamente la sua prof, Anna Pettinelli, ad aver eliminato Inder dal talent. E lo ha fatto per vari motivi: scarso impegno nell’affrontare i “compiti” a casa e varie ...

Advertising

giratonic1 : Alessandra (sfidante di Elisabetta ad amici) aveva già partecipato ad #xfactor ed hell raton la segue su Instagram… - zazoomblog : Amici 21: Alessandra sfidante di Elisabetta entra in casetta - #Amici #Alessandra #sfidante - im_isahh : RT @koala_moonlight: elisabetta che ha messo in pausa tutto per entrare ad amici e non ha nulla a cui tornare fuori per continuare a fare m… - Da0213413149 : SERENA E ELISABETTA AD AMICI 21. CHI VUOLE VEDERLE IN QUALSIASI RUOLO... #amici21 - kepzonqs : amici anticipazioni spoiler!! “elisabetta perde e lascia il posto ad alessandra” mi viene così a lorella #Amici21 -