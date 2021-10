Ambra Angiolini dopo l'addio ad Allegri: “Riparto da zero. Non è una sconfitta” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ambra Angiolini rompe il silenzio dopo l'addio con Massimiliano Allegri. Al termine del suo programma su Radio Capital, l'attrice parla per la prima volta della fine della sua relazione con l'allenatore della Juventus, con cui aveva una relazione da 4 anni. Sceglie eleganza e toni pacati per un discorso amaro ma di rinascita. Il 44enne dice: "Riparto da zero, allontanandomi da chi non c'è mai stato, non è una sconfitta". La rottura con il tecnico bianconero 54enne sembra essere stata causata da un tradimento dello sportivo, arrivato dopo un lungo periodo di crisi iniziato poco prima del lockdown, fa male e fa molto rumore. Ambra è diventata protagonista, suo malgrado, di articoli su riviste rosa, poi ha ricevuto un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 15 ottobre 2021)rompe il silenziol'con Massimiliano. Al termine del suo programma su Radio Capital, l'attrice parla per la prima volta della fine della sua relazione con l'allenatore della Juventus, con cui aveva una relazione da 4 anni. Sceglie eleganza e toni pacati per un discorso amaro ma di rinascita. Il 44enne dice: "da, allontanandomi da chi non c'è mai stato, non è una". La rottura con il tecnico bianconero 54enne sembra essere stata causata da un tradimento dello sportivo, arrivatoun lungo periodo di crisi iniziato poco prima del lockdown, fa male e fa molto rumore.è diventata protagonista, suo malgrado, di articoli su riviste rosa, poi ha ricevuto un ...

