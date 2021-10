Al via Borsa della Ricerca 2021, imprese e startup si incontrano per fare innovazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Salerno, 15 ott. (Labitalia) - Martedì 19 ottobre dalle ore 15 torna in scena la Borsa della Ricerca, l'evento organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con l'Università di Salerno e con il supporto della Regione Campania. La Borsa della Ricerca, giunta alla sua XII edizione, è l'iniziativa che favorisce il contatto tra il mondo della Ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori ed investitori (pubblici e privati) attraverso un format di interazione originale in grado di facilitare concretamente il trasferimento tecnologico ed il sostegno economico alla Ricerca. Obiettivo principale è realizzare un vero e proprio hub di sistema, a sostegno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Salerno, 15 ott. (Labitalia) - Martedì 19 ottobre dalle ore 15 torna in scena la, l'evento organizzato da Fondazione Emblema in collaborazione con l'Università di Salerno e con il supportoRegione Campania. La, giunta alla sua XII edizione, è l'iniziativa che favorisce il contatto tra il mondouniversitaria (gruppi, dipartimenti, spin off),, aziende, incubatori ed investitori (pubblici e privati) attraverso un format di interazione originale in grado di facilitare concretamente il trasferimento tecnologico ed il sostegno economico alla. Obiettivo principale è realizzare un vero e proprio hub di sistema, a sostegno ...

