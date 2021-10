Agamben e lo scudo penale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci avete segnalato un video, che viene sempre dalle audizioni in Senato sul Green Pass. Stavolta a parlare è Giorgio Agamben. La sua audizione al Senato comincia con questa affermazione: …voi sapete che il governo, con un apposito decreto legge il numero 44 del 2021 detto scudo penale ora convertito in legge, si è esentato da ogni responsabilità per i danni prodotti dal vaccino. E quanto gravi possano essere questi danni risulta dal fatto che l’articolo 3 del decreto in questione menziona esplicitamente gli articoli 589 e 590 del codice penale che si riferiscono alle omicidio colposo e ai decreti e alle lesioni colpose… Non ho onestamente intenzione di trattare tutto l’intervento di Agamben, ma solo questa intro, perché chi comincia così purtroppo ha già dimostrato di non essere particolarmente ... Leggi su butac (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci avete segnalato un video, che viene sempre dalle audizioni in Senato sul Green Pass. Stavolta a parlare è Giorgio. La sua audizione al Senato comincia con questa affermazione: …voi sapete che il governo, con un apposito decreto legge il numero 44 del 2021 dettoora convertito in legge, si è esentato da ogni responsabilità per i danni prodotti dal vaccino. E quanto gravi possano essere questi danni risulta dal fatto che l’articolo 3 del decreto in questione menziona esplicitamente gli articoli 589 e 590 del codiceche si riferiscono alle omicidio colposo e ai decreti e alle lesioni colpose… Non ho onestamente intenzione di trattare tutto l’intervento di, ma solo questa intro, perché chi comincia così purtroppo ha già dimostrato di non essere particolarmente ...

Advertising

francypar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Medicina Ci avete segnalato un video, che viene sempre dalle audizioni in Senato sul Green Pass. Stavolta a p… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Medicina Ci avete segnalato un video, che viene sempre dalle audizioni in Senato sul Green Pass. Stavolta a p… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Medicina Ci avete segnalato un video, che viene sempre dalle audizioni in Senato sul Green Pass. Stavolta a p… - gioggsan : Nell'audizione al Senato, Agamben ha esordito dicendo che lo scudo penale sui vaccini esonerebbe lo Stato dalle res… - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Medicina Ci avete segnalato un video, che viene sempre dalle audizioni in Senato sul Green Pass. Stavolta a p… -