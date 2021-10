Weekend romantico a Borghetto sul Mincio, immersi nella natura (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un borgo che ha la Festa del Nodo d’Amore come evento principale del suo calendario non può che essere un luogo romantico. È Borghetto sul Mincio, frazione di Valeggio sul Mincio, quasi a metà strada tra Mantova e Verona. Non è un caso che questo piccolo borgo, annoverato tra i più belli d’Italia, abbia una natura quasi doppia, che fonde tratti lombardi e veneti (è in provincia di Verona). La sua posizione, lungo il fiume Mincio, l’ha resa nella storia un punto strategico e di passaggio. Oggi il borgo medioevale con le sue case e i suoi mulini di pietra è ancora perfettamente conservato ed è una stupenda sorpresa per chiunque ci arrivi per le prima volta. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un borgo che ha la Festa del Nodo d’Amore come evento principale del suo calendario non può che essere un luogo romantico. È Borghetto sul Mincio, frazione di Valeggio sul Mincio, quasi a metà strada tra Mantova e Verona. Non è un caso che questo piccolo borgo, annoverato tra i più belli d’Italia, abbia una natura quasi doppia, che fonde tratti lombardi e veneti (è in provincia di Verona). La sua posizione, lungo il fiume Mincio, l’ha resa nella storia un punto strategico e di passaggio. Oggi il borgo medioevale con le sue case e i suoi mulini di pietra è ancora perfettamente conservato ed è una stupenda sorpresa per chiunque ci arrivi per le prima volta.

Advertising

turistipercaso : #Gand, fascino delle Fiandre. Una piccola perla poco conosciuta, un weekend romantico e la piacevole scoperta di un… - Spartaco072 : RT @Martina95190659: @MichelaMgl @Spartaco072 Lavoro..non è affar suo..viaggi questo weekend ho in programma un romantico fuoriporta..cinem… - Martina95190659 : @MichelaMgl @Spartaco072 Lavoro..non è affar suo..viaggi questo weekend ho in programma un romantico fuoriporta..ci… - edoardolferlini : sono andato al mare lo scorso weekend con una persona speciale. è stato romantico. sfortunatamente non ho foto… - AllafineViaggio : 25 idee per un break con la propria dolce metà :) -