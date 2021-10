Traffico Roma del 14-10-2021 ore 09:30 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buongiorno ben trovati a questo appuntamento in via del Trullo si rallenta a causa di un incidente tra via di Monte Cucco e la via Portuense sulla via Aurelia Intanto un incidente tra la Massimina e raccordo anulare ora disagi a causa del Traffico Traffico intenso e code tra la Roma Fiumicino e il viadotto della Magliana nelle vicinanze crude su via della Magliana all’altezza via Morselli intanto sulla Pontina prestare attenzione un incidente all’uscita per viale Carlo Levi difficoltà di circolazione sulla tangenziale est tra la nuova galleria e la Nomentana abbiamo incolonnamenti in cambio di lezioni nel frattempo sulla via Salaria si sta in coda verso la tangenziale e verso la tangenziale abbiamo consuete disagi sia sulla Cassia sia sulla Flaminia sul Raccordo Anulare in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno ben trovati a questo appuntamento in via del Trullo si rallenta a causa di un incidente tra via di Monte Cucco e la via Portuense sulla via Aurelia Intanto un incidente tra la Massimina e raccordo anulare ora disagi a causa delintenso e code tra laFiumicino e il viadotto della Magliana nelle vicinanze crude su via della Magliana all’altezza via Morselli intanto sulla Pontina prestare attenzione un incidente all’uscita per viale Carlo Levi difficoltà di circolazione sulla tangenziale est tra la nuova galleria e la Nomentana abbiamo incolonnamenti in cambio di lezioni nel frattempo sulla via Salaria si sta in coda verso la tangenziale e verso la tangenziale abbiamo consuete disagi sia sulla Cassia sia sulla Flaminia sul Raccordo Anulare in ...

