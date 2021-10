(Di giovedì 14 ottobre 2021) Duediciassettenni sono morti in unlungo la strada statale 118, la “Corleonese-Agrigentina”, fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Tornavano da scuola in moto: due studenti adolescenti muoiono in un incidente stradale - blogsicilia : #notizie #sicilia L’incidente mortale di Raffadali, i due fidanzatini stavano tornando da scuola -… - Kendrene17 : @Agnese73186871 @stefania_mileto @msarigu72 nella mia città dove tanti venivano da comuni piccoli/ lontani avevo co… - dyschordia : comunque insomma ho beccato un sacco di ragazzinx che tornavano da scuola e la cosa a un certo punto mi ha pure sco… - ToreH8 : @GuidoCrosetto Ragazzini che tornavano da scuola, aprivano una merendina e poi convincevano le masse ad odiare donn… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornavano scuola

Il Mattino di Padova

daGaetano Maragliano e Martina Alaimo , i due ragazzi di 17 e 16 anni, di Raffadali che ieri pomeriggio sono rimasti vittima del terribile incidente in cui hanno perso la vita al ...daGaetano Maragliano e Martina Alaimo, i due ragazzi di 17 e 16 anni, di Raffadali che ieri pomeriggio sono rimasti vittima del terribile incidente in cui hanno perso la vita al ...Due ragazzi di 17 e 16 anni, di Raffadali, Gaetano Maragliano e Martina Alaimo, sono morti ieri pomeriggio in un incidente stradale che ha visto il loro scooter scontrarsi con un fuoristrada quasi all ...L’incidente si è verificato al centro fra le due carreggiate della strada statale 118, la Corleonese-Agrigentina, che collega la Città dei Templi con il paese in cui vivevano.