Sergio Aguero torna di moda nel calciomercato dell’Inter (Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia arriva dalla Spagna e ha del (quasi) clamoroso. Sergio Aguero, complice anche l’addio di Lionel Messi e la crisi economica del club catalano, potrebbe lasciare il Barcellona aprendo uno spiraglio all’Inter di Suning. Una trattativa che si potrebbe concretizzare a costo zero dopo la risoluzione del contratto tra l’argentino ed i blaugrana. Simone Inzaghi sostituirebbe, così, il sempre più probabile addio di Alexis Sanchez. calciomercato Inter: Sergio Aguero possibile, ma la trattativa è in salita Sergio Aguero è da sempre uno tra i calciatori più desiderato dai grandi club europei. a causa della sua volontà di giocare con Lionel Messi, l’ex Manchester City ha rifiutato tutte le destinazioni accogliendo solo la proposta del club spagnolo. La Juventus lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia arriva dalla Spagna e ha del (quasi) clamoroso., complice anche l’addio di Lionel Messi e la crisi economica del club catalano, potrebbe lasciare il Barcellona aprendo uno spiraglio all’Inter di Suning. Una trattativa che si potrebbe concretizzare a costo zero dopo la risoluzione del contratto tra l’argentino ed i blaugrana. Simone Inzaghi sostituirebbe, così, il sempre più probabile addio di Alexis Sanchez.Inter:possibile, ma la trattativa è in salitaè da sempre uno tra i calciatori più desiderato dai grandi club europei. a causa della sua volontà di giocare con Lionel Messi, l’ex Manchester City ha rifiutato tutte le destinazioni accogliendo solo la proposta del club spagnolo. La Juventus lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Aguero Barcellona, Aguero è tornato: l'esordio si avvicina Sergio Aguero mette nel mirino l'esordio con il Barcellona: sembra aver recuperato Sergio Aguero non aveva ancora effettivamente iniziato la sua avventura con il Barcellona, ma ora il suo esordio è ...

Barcellona: Araujo infortunato al ginocchio Ieri ci sono state però buone notizie, con il ritorno in allenamento di Sergio Aguero e Ousmane Dembele. Né l'attaccante argentino Aguero, arrivato dal Manchester City pochi mesi fa, né l'ala ...

Sergio Agüero si è rapato a zero e il Barça lo ha paragonato… a Mascherano! DerbyDerbyDerby Calciomercato Milan, due big della Liga si sfidano per il rossonero Il Milan si è spinto a proporre fino a 6,5 milioni annui per il rinnovo Barcellona e Real Madrid puntano su un giocatore del Milan per rinforzarsi nel 2022. Leggi anche:. Barcellona e Real Madrid vogl ...

Barcellona, Aguero è tornato: l’esordio si avvicina Sergio Aguero mette nel mirino l’esordio con il Barcellona: sembra aver recuperato Sergio Aguero non aveva ancora effettivamente iniziato la sua avventura con il Barcellona, ma ora il suo esordio è se ...

