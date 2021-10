Advertising

LivornoPress : Report Pielle settore giovanile, avvio splendido per l’Under 15 Eccellenza -

Parziali: 16 - 12, 30 - 28, 55 - 46, 82 - 58 Use Empoli - Unicusano: 74 - 55 (Under 17 Eccellenza) UNICUSANO: Ristori 5, Cristofani 4, Guantini, Forti 12, Sergio 7, Alongi 5, Colombini 7, ...Unicusano- Clas Renault Don Bosco Livorno 63 - 88 Fagiolini L. 24, Fagiolini C. 3, Bandini, Santini 7, Baroni 12, Dodoli 12, Tomei 11, Beltrame, Lamperi 4, Biondi, Spinelli 8, Rovetto 10. All.Basket 14 Ottobre 2021 Report Pielle settore giovanile, avvio splendido per l’Under 15 Eccellenza. Livorno, 14 ottobre 2021. Esordio da incorniciare per l’Under 15 Eccellenza ...Basket 14 Ottobre 2021 Basket, report giovanili Don Bosco. Livorno 14 ottobre 2021. Tante vittorie per le giovanili Don Bosco. Under 19 Eccellenza – Facile successo su Piombino.