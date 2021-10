Reddito di cittadinanza, intascavano il sussidio con documenti falsi: scoperti 50 furbetti (Di giovedì 14 ottobre 2021) La polizia ha smascherato a Milano 50 furbetti che intascavano, grazie a dei documenti falsi e senza conoscere l’italiano, il Reddito di cittadinanza. E’ stato così smantellato un vero e proprio sodalizio criminale che organizzava l’ingresso in Italia di soggetti provenienti dalla Romania, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) La polizia ha smascherato a Milano 50che, grazie a deie senza conoscere l’italiano, ildi. E’ stato così smantellato un vero e proprio sodalizio criminale che organizzava l’ingresso in Italia di soggetti provenienti dalla Romania, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

