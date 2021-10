Razzisti espulsi dagli stadi | spunta il nodo privacy

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’obiettivo della FIGC di adoperare la mano pesante contro il razzismo neglipotrebbe incontrare sin da subito qualche ostacolo. Come riporta il Mattino, nel corso della riunione della commissione corporate social responsability della Serie A sui provvedimenti da adottare, è emerso il problema dellaper quanto riguarda l’one deida tutti gli L'articolo

Calcio e Finanza

Chi insulta un calciatore sarà espulso non solo dal suo stadio ma da tutti gli stadi d'Italia. Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino , e l'amministratore delegato, Luigi De Siervo , hanno ...In merito alla sfida tra Fiorentina - Napoli e ai coriche sono stati riservati a Kalidou ... Tra i giocatori, invece, oltre ad Acerbi, dovrà scontare due turni di squalifica (più 5mila ...L’obiettivo della FIGC di adoperare la mano pesante contro il razzismo negli stadi potrebbe incontrare sin da subito qualche ostacolo. Come riporta il Mattino, nel corso della riunione della commissio ...Marco Russo del San Michele Salsa: «Basta con questa ignoranza». La Cisonese: «Siamo abbattuti, ma senza colpe» ...