Pomezia | spaccio di droga in via Fellini | arrestati due vicini di casa

(Di giovedì 14 ottobre 2021)– I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato un 29enne ed una 51enne, rispettivamente originari di Roma e Vittoria, con l’accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti svolto nella nota piazza didi Via, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deciso di sottoporre a più approfondite verifiche un uomo e una donna,di, poiché dai loro appartamenti era stato notato un continuo via vai di persone. Individuati e sottoposti a perquisizione domiciliare, i due sono stati trovati in possesso, complessivamente, di 9 g di cocaina, 97 g di hashish e ...

E' una 'cartolina' di quelle che non si vorrebbero mai vedere, quella che si presenta sotto gli occhi di chi passa tra via Fellini e via della Tecnica : una montagna di rifiuti di ogni tipo - qui ...