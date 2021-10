Piovella SOI | Giornata Vista | accendiamo la luce su criticità

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Secondo i dati dell'Oms 2,2 miliardi di persone nel mondo soffrono di patologie oculari. In Italia si stima che le malattie a rischio perdita dellacoinvolgano oltre 6 milioni di pazienti. I ...

E' una criticità che ci impegna da molti anni - continua Matteo- . Sappiamo che i problemi sono enormi ma noi dobbiamo impegnarci per impedire che la chirurgia oculistica continui a essere ...Secondo Matteo, della Società italiana di oftalmologia () sentito da Repubblica , " la luce del Sole ha un meccanismo positivo che previene la miopia . E gli schermi affaticano i ...Negli ultimi anni l’utilizzo di strumenti digitali come pc, smartphone e tablet è cresciuto esponenzialmente. Con la pandemia da Covid-19, poi, un'adeguata ed efficiente correzione dei difetti di vist ...Roma, 14 ott. (askanews) - Secondo i dati dell'Oms 2,2 miliardi di persone nel mondo soffrono di patologie oculari. In Italia si stima che ...