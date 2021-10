Perché Tesla rilascia l’aggiornamento per la guida automatica soltanto ai guidatori “perfetti” (Di giovedì 14 ottobre 2021) In Tesla, futuro fa rima con presente. Stavolta però, rischia di farsi attendere più del dovuto; almeno, se si parla di un futuro sicuro. Giovedì 9 ottobre, attraverso il suo profilo Twitter, Elon Musk ha comunicato – scusandosi – che l’aggiornamento software per la guida autonoma delle automobili Tesla sarebbe stato posticipato di qualche giorno, a causa di «alcune preoccupazioni dell’ultimo minuto». l’aggiornamento implementa a bordo dei veicoli del marchio la tecnologia Fsd, Full self-driving, un sistema di guida automatica in sviluppo da tempo: a maggio 2021 è stato testato da circa 2mila dipendenti e clienti, salvo poi essere reso disponibile in versione beta (10.2), lunedì 11 ottobre. Ma non a tutti: potranno procedere con l’installazione dell’update solo i ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 ottobre 2021) In, futuro fa rima con presente. Stavolta però, rischia di farsi attendere più del dovuto; almeno, se si parla di un futuro sicuro. Giovedì 9 ottobre, attraverso il suo profilo Twitter, Elon Musk ha comunicato – scusandosi – chesoftware per laautonoma delle automobilisarebbe stato posticipato di qualche giorno, a causa di «alcune preoccupazioni dell’ultimo minuto».implementa a bordo dei veicoli del marchio la tecnologia Fsd, Full self-driving, un sistema diin sviluppo da tempo: a maggio 2021 è stato testato da circa 2mila dipendenti e clienti, salvo poi essere reso disponibile in versione beta (10.2), lunedì 11 ottobre. Ma non a tutti: potranno procedere con l’installazione dell’update solo i ...

