Paul McCartney dice che i Rolling Stones erano «una band di cover blues» (Di giovedì 14 ottobre 2021) In una intervista al New Yorker, l'ex componente dei Beatles ha parlato della storica rivalità con la band di Mick Jagger Leggi su ilpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) In una intervista al New Yorker, l'ex componente dei Beatles ha parlato della storica rivalità con ladi Mick Jagger

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Stevie Wonder, Paul McCartney-Ebony & Ivory (Album Version) La musica anni 80 solo su… - RopelatoTommaso : Ok Paul. Ma tu puoi dire di essere la colonna sonora di Morning? @francescocosta @ilpost - PDUmorista : Paul McCartney 'Non sono sicuro di doverlo dire, ma i Rolling Stones sono una cover band blues'. Secondo me avrebbe… - LArcozzi : @ilciccio67 Dimentichi la morte di Paul McCartney - VirginRadioIT : Paul McCartney sugli @RollingStones: 'Sono solo una cover band blues' ?? 'Penso che i The Beatles avessero una visio… -