Ostia, niente bagnini durante la settimana: coppia rischia di affogare (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ostia – Prevedere e garantire il servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti nelle spiagge libere di Ostia e Castel Porziano tutti i giorni, per l'intera durata della stagione balneare. E' la richiesta avanzata dalla sezione del Lazio dell'Anab, l'Associazione nazionale assistenti bagnanti, al futuro sindaco di Roma e al prossimo presidente del Municipio X, in vista del 2022. Non solo: i bagnini dell'Anab chiedono a chi siederà in Campidoglio e nel Palazzo del Governatorato anche di prevedere doppi turni o l'assegnazione di due assistenti bagnanti per ogni postazione, in modo tale che nessuno si ritrovi a dover intervenire da solo, come già accaduto in passato (leggi qui). A sottolineare l'urgenza e la necessità della loro richiesta, i bagnini raccontano un episodio avvenuto a fine settembre scorso sulla spiaggia ...

