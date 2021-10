“No Green pass”: la battaglia si infuoca | Un’altra importante categoria si unisce ai portuali di Trieste (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non solo i portuali di Trieste, ormai diventati simbolo di una battaglia grazie alla loro “schiena dritta”, hanno deciso di unirsi contro l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori, che entrerà in vigore da domani. C’è Un’altra categoria che ha deciso di unirsi alla battaglia. Sono ore del tutto roventi, quelle che precedono la L'articolo “No Green pass”: la battaglia si infuoca Un’altra importante categoria si unisce ai portuali di Trieste proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non solo idi, ormai diventati simbolo di unagrazie alla loro “schiena dritta”, hanno deciso di unirsi contro l’obbligo diper tutti i lavoratori, che entrerà in vigore da domani. C’èche ha deciso di unirsi alla. Sono ore del tutto roventi, quelle che precedono la L'articolo “No”: lasisiaidiproviene da La Luce di Maria.

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - carseri : RT @TipoNomeForma: @marattin Siamo a 80% popolazione vaccinata, ben sopra la media europea. Il Green Pass non ha nulla di sanitario, è uno… - marcoranieri72 : RT @Verobizz12: “Stiamo esponendo milioni di persone a una proteina tossica” ? L’allarme in Senato del Dott. Bizzarri -