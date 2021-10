L’inadeguatezza della destra è peggio delle infiltrazioni dei fasci (Di giovedì 14 ottobre 2021) Al direttore - Per le elezioni romane come molti altri ho creduto nella candidatura di Calenda sia come persona, sia per il suo programma, sia per un possibile progetto politico di carattere nazionale, nettamente distinto dal Pd e ancora più nettamente distante dalla destra della Lega versione Salvini e da Fratelli d’Italia (sui quali, però, non condivido affatto quello che ha detto Provenzano). Non posso nascondere che le mie riserve sul Pd e anche sulla candidatura di Gualtieri erano tali che ho ritenuto come minimo troppo precipitoso l’endorsement che Calenda ha fatto su di lui: mi è sembrata una concessione alla pressione politica e mediatica che la sinistra è in grado di esprimere anche attraverso la forza dei principali giornali. Però non possiamo nasconderci che Michetti ha lavorato in modo indefesso contro se stesso, ogni uscita imbarazzante ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Al direttore - Per le elezioni romane come molti altri ho creduto nella candidatura di Calenda sia come persona, sia per il suo programma, sia per un possibile progetto politico di carattere nazionale, nettamente distinto dal Pd e ancora più nettamente distante dallaLega versione Salvini e da Fratelli d’Italia (sui quali, però, non condivido affatto quello che ha detto Provenzano). Non posso nascondere che le mie riserve sul Pd e anche sulla candidatura di Gualtieri erano tali che ho ritenuto come minimo troppo precipitoso l’endorsement che Calenda ha fatto su di lui: mi è sembrata una concessione alla pressione politica e mediatica che la sinistra è in grado di esprimere anche attraverso la forza dei principali giornali. Però non possiamo nasconderci che Michetti ha lavorato in modo indefesso contro se stesso, ogni uscita imbarazzante ...

Advertising

cinziaspoletini : RT @MissEnzuccia: La #Lamorgese ha dato l’ennesima prova della sua inadeguatezza. Sapeva ma non è intervenuta mettendo così in serio perico… - silvanhoe : RT @Giusi13853185: @StaseraItalia Imperdibile l'intervento del presidente Pera: ha analizzato in modo chiaro e razionale la dinamica dei di… - Giusi13853185 : @StaseraItalia Imperdibile l'intervento del presidente Pera: ha analizzato in modo chiaro e razionale la dinamica d… - PozzoEttore : @NicolaPorro Mi sarebbe piaciuto sentire, dopo le parole della ministra, l'annuncio delle sue dimissioni per manife… - ilfubannato : RT @MissEnzuccia: La #Lamorgese ha dato l’ennesima prova della sua inadeguatezza. Sapeva ma non è intervenuta mettendo così in serio perico… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inadeguatezza della F1 L'inadeguatezza verbale del soldatino Tsunoda sottolinea la concentrazione di potere della Red Bull FUNOANALISITECNICA