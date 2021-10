L'ex generale Pappalardo vuole denunciare Speranza e Draghi per "procurata influenza" (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Perché sono senza voce? Ho preso l’influenza. Di chi è la colpa? Ora vi spiego. L’altroieri sono andato in un ristorante e non mi hanno fatto entrare dicendomi ‘lei non è vaccinato’. E sì, perché io non mi vaccino. E ancora ‘lei non ha il Green pass’. E sì, io me ne frego del Green pass. Allora mi hanno detto ‘deve mangiare fuori’. Così mi sono messo il cappotto e ho consumato il mio pasto all’esterno: questo è il risultato. Ho già dato ordine ai miei avvocati di denunciare di querelare, denunciare Speranza e Draghi perché mi hanno fatto cadere ammalato”. A parlare in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook è l’ex generale Antonio Pappalardo, leader dei Gilet arancioni, recentemente degradato dal ministero della Difesa che gli ha tolto le stellette e il titolo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Perché sono senza voce? Ho preso l’. Di chi è la colpa? Ora vi spiego. L’altroieri sono andato in un ristorante e non mi hanno fatto entrare dicendomi ‘lei non è vaccinato’. E sì, perché io non mi vaccino. E ancora ‘lei non ha il Green pass’. E sì, io me ne frego del Green pass. Allora mi hanno detto ‘deve mangiare fuori’. Così mi sono messo il cappotto e ho consumato il mio pasto all’esterno: questo è il risultato. Ho già dato ordine ai miei avvocati didi querelare,perché mi hanno fatto cadere ammalato”. A parlare in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook è l’exAntonio, leader dei Gilet arancioni, recentemente degradato dal ministero della Difesa che gli ha tolto le stellette e il titolo ...

folucar : RT @gisellaruccia: Il generale-maestro Pappalardo ha denunciato Draghi e Speranza, perché in un ristorante gli hanno chiesto il green pass,… - dvcaradonna : @fanpage trattata come una che cerca visibilità e che farà la fine del già generale Pappalardo - ellygatta81 : RT @gisellaruccia: Il generale-maestro Pappalardo ha denunciato Draghi e Speranza, perché in un ristorante gli hanno chiesto il green pass,… - amaryllide1 : RT @gisellaruccia: Il generale-maestro Pappalardo ha denunciato Draghi e Speranza, perché in un ristorante gli hanno chiesto il green pass,… - porcoilcler : Ridendo da mezz'ora per la voce del generale Pappalardo con il raffreddore purtroppo è realmente così -