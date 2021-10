“Le Iene” e il seno “magico” di Valentina Persia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella seconda puntata de “Le” è stato mandato in onda lo scherzo realizzato a. La comica romana, finalista all’”Isola dei Famosi”, ha deciso a 50 anni di rifarsi il. A orchestrare tutto è stato Stefano Corti, che le ha fatto credere che le protesi impiantate dovessero essere rimosse perché emettevano feromoni che attiravano gli uomini. Perfino il suo migliore amico d’infanzia… L’attrice si era presentata proprio durante l’edizione 2021 dell'”Isola dei famosi” con unnuovo di fabbrica, ricevendo anche i complimenti di Elettra Lamborghini. La Iena ha da prima intercettato l’amico e manager della, proponendo la trappola, e poi il suo chirurgo. Le reazioni sono state esilaranti. Si parte da un cliente russo in un ristorante che rimane ammaliato da ...

... gli svela che è tutta colpa del suoche emette uno strano profumo. Con la voce rotta gli dice: 'Sto vivendo un dramma, la tragedia peggiore della mia vita'. E' a questo punto che Le...Nella seconda puntata de 'Le' è stato mandato in onda lo scherzo realizzato a Valentina Persia . La comica romana, finalista all''Isola dei Famosi', ha deciso a 50 anni di rifarsi il. A orchestrare tutto è stato Stefano ...Valentina Persia: il compagno Salvo morto e i figli/ 'Sapeva che sarebbe successo, m'. Da lì inizia l’incubo. Emanuela Tittocchia/ 'Valentina Persia non mi ha invitato al suo compleanno!' Valentina Pe ...'M'avete fatto penà tre mesi …'. La comica Valentina Persia non ha preso benissimo lo scherzo di Stefano Corti! A 50 anni ha deciso di rifarsi il seno: le facciamo credere che le protesi impiantate va ...