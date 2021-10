Joao Felix | “Mbappé e Haaland gli eredi di Messi e Ronaldo? Sì | ma presto sarò anche io protagonista”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Intervistato da TNT Brasil, il talento portoghese dell’Atletico Madrid,, ha parlato in merito al futuro dopo, citando dueimportanti come Kylianed Erlingma lo stessopunta in alto e spera di essere tra i protagonisti molto. Queste le sue parole: “Glidi? Sì, al momento sono. Ma ciio tra i protagonisti dei prossimi anni. Non ho ancora raggiunto il mio miglior livello: nelle ultime stagioni ho avuto infortuni, non ho avuto continuità. Quando sarà al massimo, potrò prendere parte a ...

L'attaccante dell'Atletico Madridha rilasciato un'intervista a TNT Brasil , parlando della sua presenza nell'élite del futuro del calcio europeo: ' Purtroppo nelle ultimi stagioni gli infortuni mi hanno limitato. Quando ...Anchepunta in alto. Lo ha raccontato a TNT Brasil: "Ci sarò anche io tra i protagonisti dei prossimi anni. Non ho ancora raggiunto il mio miglior livello: nelle ultime stagioni ho avuto ...Quando non ne avrò più, potrò prendere parte a questa disputa. Coppia con Neymar? Penso che saremmo una bella coppia. Certo, alla fine in campo le cose potrebbero non andare bene, ma penso che faremmo ...Joao Felix come i big del mondo, le sue parole "Ci sarò anche io. Non ho ancora raggiunto il mio miglior livello: nelle ultime stagioni ho avuto infortuni. Quando non ne avrò pi ...