Io sono Babbo Natale, Edoardo Falcone: "Proietti sul set? La sua umanità la porterò sempre con me"

Nelle sale cinematografiche arriverà dal 3 novembre, ma 'Io sono Babbo Natale' è il film di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma 2021. Diretto da Edoardo Falcone, vede nel cast Marco Giallini, Barbara Ronchi e Gigi Proietti nella sua ultima interpretazione. Una commedia sull'umanità delle persone, la possibilità di avere una seconda occasione e che in qualche modo parla anche di eredità. Falcone fin dalla prima stesura della sceneggiatura aveva pensato a Giallini e Proietti. "Fare questo film mi ha lasciato una grande ricchezza di rapporti umani. Non conoscevo Proietti di persona, ed è stato un incontro bellissimo. Un uomo dotato di una profonda umanità".

