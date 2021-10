In strada con la droga, in casa 3 pistole ‘clandestine’ e cocaina: arrestato 57enne (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stava passeggiando in strada in via Carlo Cattaneo, a Fonte Nuova, con una busta in mano. Niente di strano se non fosse che in quel sacchetto bianco l’uomo nascondeva 2 panetti avvolti con del nastro isolante marrone del peso cadauno di oltre 1 kg di cocaina. A scoprirlo, durante un controllo del territorio a tappeto, gli agenti del Distretto Fidene Serpentara diretto da Fabio Germani. In strada con la cocaina, in casa le armi: arrestato Dopo la scoperta, è scattata la perquisizione nell’abitazione del 57enne romeno ubicata sulla stessa via dove è avvenuto il controllo. Qui all’interno della camera da letto, a terra vicino alla porta, gli agenti hanno rinvenuto altri 4 panetti aventi lo stesso peso e contenenti la stessa sostanza di quelli trovati nella busta, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stava passeggiando inin via Carlo Cattaneo, a Fonte Nuova, con una busta in mano. Niente di strano se non fosse che in quel sacchetto bianco l’uomo nascondeva 2 panetti avvolti con del nastro isolante marrone del peso cadauno di oltre 1 kg di. A scoprirlo, durante un controllo del territorio a tappeto, gli agenti del Distretto Fidene Serpentara diretto da Fabio Germani. Incon la, inle armi:Dopo la scoperta, è scattata la perquisizione nell’abitazione delromeno ubicata sulla stessa via dove è avvenuto il controllo. Qui all’interno della camera da letto, a terra vicino alla porta, gli agenti hanno rinvenuto altri 4 panetti aventi lo stesso peso e contenenti la stessa sostanza di quelli trovati nella busta, ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Con @chiaragribaudo prima firmataria della legge sulla parità salariale approvata oggi in prima lettura… - matteosalvinimi : “La minacciava con un coltello se alzava lo sguardo mentre camminava per strada. La obbligava a usare il velo quand… - RaiNews : 'In una fase come questa in cui siamo arrivati all'81% di vaccinati se quella dei tamponi gratuiti è strada per ste… - SandraM0027 : @2_crim @pataflora1 @Smartitina Genio, come mai non ci ha pensato nessuno? Beato te che trovi personale specializza… - morganevermind : RT @_Bixbite: Immagina dover stare con una persona che ti chiede di farle foto e video ogni secondo della sua vita, mentre beve il caffè, m… -

Ultime Notizie dalla rete : strada con Landini: 'Si abbassino i costi dei tamponi e li paghino le aziende' ... al termine dell'incontro di stamattina a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi . 'Abbiamo colto l'occasione per segnalare al Governo' che 'è il momento di andare su una strada che introduca un ...

Green Pass, allarme Coldiretti: con blocco camion a rischio spesa Con l'85% dei trasporti commerciali che in Italia avviene su strada, lo stop di camion e tir mette a rischio la spesa degli italiani soprattutto per i prodotti più deperibili come il latte, la frutta ...

Fuori strada con la moto, muore un pizzaiolo di Sestu La Nuova Sardegna I cinghiali alle porte di Salerno, assalito un operaio sul motorino I cinghiali sono arrivati alle porte di Salerno e l’incontro ravvicinato con uno di loro è un’esperienza che difficilmente potrà dimenticare un operaio di 47 anni assalito alle prime luci dell’alba me ...

Lavoro o famiglia? Per molte donne è ancora un dilemma Lavoro o figli? Le donne sono ancora costrette a scegliere, oggi come ieri, o più di ieri. Un trend che il premier Mario Draghi si è impegnato a cambiare. «Intendiamo lavorare in questo senso, puntand ...

... al termine dell'incontro di stamattina a Palazzo Chigiil premier Mario Draghi . 'Abbiamo colto l'occasione per segnalare al Governo' che 'è il momento di andare su unache introduca un ...l'85% dei trasporti commerciali che in Italia avviene su, lo stop di camion e tir mette a rischio la spesa degli italiani soprattutto per i prodotti più deperibili come il latte, la frutta ...I cinghiali sono arrivati alle porte di Salerno e l’incontro ravvicinato con uno di loro è un’esperienza che difficilmente potrà dimenticare un operaio di 47 anni assalito alle prime luci dell’alba me ...Lavoro o figli? Le donne sono ancora costrette a scegliere, oggi come ieri, o più di ieri. Un trend che il premier Mario Draghi si è impegnato a cambiare. «Intendiamo lavorare in questo senso, puntand ...