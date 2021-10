Il prefetto di Trieste: «Sciopero al porto illegittimo, chi partecipa commette reato» (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’agitazione prevista dal 15 al 20 ottobre giudicata non conforme alle legge. Preoccupazione anche pe le possibili ripercussioni sull’ordine pubblico Leggi su corriere (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’agitazione prevista dal 15 al 20 ottobre giudicata non conforme alle legge. Preoccupazione anche pe le possibili ripercussioni sull’ordine pubblico

Advertising

SkyTG24 : Green Pass, portuali Trieste confermano blocco. Prefetto: chi partecipa commette un reato - missypippi : RT @fratotolo2: Il prefetto di #Trieste:'Ci sarà una presenza rafforzata delle forze dell'ordine' #Lamorgese per i #portuali va bene una… - martamaura3 : RT @Oltrelacronaca: Ansa: 'Italia blindata nel giorno del Green pass obbligatorio per i lavoratori. Allerta per il blocco annunciato del… - Oltrelacronaca : Ansa: 'Italia blindata nel giorno del Green pass obbligatorio per i lavoratori. Allerta per il blocco annunciato… - avataramg88 : RT @RItalia_N: Ora il Prefetto di Trieste minaccia i portuali: “Il blocco ad oltranza del porto è un reato”. Replica: “Nessuna proroga”: ht… -