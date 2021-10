Il fenomeno Calenda (Di giovedì 14 ottobre 2021) Francamente non capisco la rappresentazione di un Calenda vincitore. Ha avuto un discreto consenso, ma io avevo inteso che egli mirasse a fare il sindaco di Roma non per finta, che non usasse solo dell’occasione per far decollare il suo piccolo partito. E dunque che egli abbia mancato l’obiettivo. Intendiamoci: ci sta, ahimè usa profittare delle elezioni amministrative per capitalizzare politicamente, ancorché non sia il massimo per chi rivendica un modo nuovo di fare politica. Del resto, egli, così severo nel censurare i comportamenti altrui, comunque la racconti, non si è comportato benissimo. Specie con il PD, nelle cui liste è stato eletto all’europarlamento – per inciso: mai visto l’iscritto a un partito che negozia simbolo e suoi candidati con esso come fosse un soggetto altro ed esterno - per poi lasciare quel partito poco dopo e fondarne uno suo, riservando al ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Francamente non capisco la rappresentazione di unvincitore. Ha avuto un discreto consenso, ma io avevo inteso che egli mirasse a fare il sindaco di Roma non per finta, che non usasse solo dell’occasione per far decollare il suo piccolo partito. E dunque che egli abbia mancato l’obiettivo. Intendiamoci: ci sta, ahimè usa profittare delle elezioni amministrative per capitalizzare politicamente, ancorché non sia il massimo per chi rivendica un modo nuovo di fare politica. Del resto, egli, così severo nel censurare i comportamenti altrui, comunque la racconti, non si è comportato benissimo. Specie con il PD, nelle cui liste è stato eletto all’europarlamento – per inciso: mai visto l’iscritto a un partito che negozia simbolo e suoi candidati con esso come fosse un soggetto altro ed esterno - per poi lasciare quel partito poco dopo e fondarne uno suo, riservando al ...

